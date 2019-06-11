Казанский пороховой завод предупредил о плановых испытаниях, проводимых сегодня

Казанский пороховой завод сообщил о плановых испытаниях и работах, которые пройдут сегодня.

Так, с 9.00 до 15.00 состоятся плановые производственные испытания (15 выстрелов), с 11.00 11 июня — плановые огневые работы, передает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Напомним, что вчера произошел пожар на Казанском пороховом заводе — горела кровля 4-этажного производственного здания на площади 300 кв. метров.В МЧС РТ сообщили, что возгорание не представляет угрозы для населения Казани.