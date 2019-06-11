В Казани частично закроют движение по улице Пушкина

С 11 по 13 июня в Казани будет частично закрыто движение автотранспорта по улице Пушкина. Об этом сообщили в городской мэрии.

В течение трех дней ограничения введут на разных участках. Так, с 20 часов 11 июня до 15 часов 12 июня частично перекроют улицу Пушкина в направлении от улицы Островского до улицы Горького.

С 15 часов 12 июня до 7 часов 13 июня ограничат движение по улице Пушкина в направлении от улицы Горького до улицы Островского.

Ограничение движения связано с проведением ремонтных работ на дороге.

Напомним, с 6 июня в Татарстане разрешили движение со скоростью 110 км/ч на участке трассы М-7.