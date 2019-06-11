США направили Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа — СМИ

Министерство юстиции США направило Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Как сообщает The Washington Post со ссылкой на источник, запрос был отправлен в прошлый четверг. Собеседник газеты рассказал, что, по договору между США и Великобританией, запрос мог быть отправлен в течение 60 дней после ареста Ассанжа. Из этого же документа следует, что США больше не смогут предъявить ему новые обвинения.

Ранее судебные слушания об экстрадиции в США Джулиана Ассанжа были перенесены на 14 июня в связи с ухудшением его здоровья.

Напомним, что Ассанж был арестован британской полицией 11 апреля. Власти США предъявили ему новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже.

