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США отказались признавать выборы в Южной Осетии

00:21, 11.06.2019
США отказались признавать выборы в Южной Осетии
Фото: wikimedia.org / AgnosticPreachersKid

В Госдепартаменте США рассказали, что Вашингтон не признает выборы в Южной Осетии.

«США не признают легитимность так называемых парламентских выборов в Южной Осетии 9 июня и не признают их результаты», — приводит «РИА Новости» слова официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.

Пять политических партий проходят в парламент Южной Осетии после обработки 95% протоколов, следует из материалов на сайте Центризбиркома республики.

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