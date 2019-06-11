США отказались признавать выборы в Южной Осетии

В Госдепартаменте США рассказали, что Вашингтон не признает выборы в Южной Осетии.

«США не признают легитимность так называемых парламентских выборов в Южной Осетии 9 июня и не признают их результаты», — приводит «РИА Новости» слова официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.

Пять политических партий проходят в парламент Южной Осетии после обработки 95% протоколов, следует из материалов на сайте Центризбиркома республики.