В Нью-Йорке вертолет зацепил небоскреб в полете
В Нью-Йорке вертолет совершил жесткую посадку после столкновения со стеной одного из высотных зданий.
Происшествие зафиксировано на Седьмой авеню Манхэттена, передает «РИА Новости».
Video of smoke rising from the roof of a building in Manhattan after a helicopter made a hard landing on the roof and caught fire#Manhattan #NewYork pic.twitter.com/5QFgLUKu44— CNW (@ConflictsW) June 10, 2019
СМИ сообщили о гибели человека. При этом губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что, по предварительным данным, жертв нет.
Телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания. Пожар на месте происшествия уже потушен.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым