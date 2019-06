В Нью-Йорке вертолет зацепил небоскреб в полете

В Нью-Йорке вертолет совершил жесткую посадку после столкновения со стеной одного из высотных зданий.

Происшествие зафиксировано на Седьмой авеню Манхэттена, передает «РИА Новости».

Video of smoke rising from the roof of a building in Manhattan after a helicopter made a hard landing on the roof and caught fire#Manhattan #NewYork pic.twitter.com/5QFgLUKu44