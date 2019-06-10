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Происшествия

В Нью-Йорке вертолет зацепил небоскреб в полете

21:46, 10.06.2019
В Нью-Йорке вертолет зацепил небоскреб в полете

В Нью-Йорке вертолет совершил жесткую посадку после столкновения со стеной одного из высотных зданий.

Происшествие зафиксировано на Седьмой авеню Манхэттена, передает «РИА Новости».

СМИ сообщили о гибели человека. При этом губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что, по предварительным данным, жертв нет.

Телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания. Пожар на месте происшествия уже потушен.

Происшествия
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