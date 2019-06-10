В Нью-Йорке вертолет зацепил небоскреб в полете

В Нью-Йорке вертолет совершил жесткую посадку после столкновения со стеной одного из высотных зданий.

Происшествие зафиксировано на Седьмой авеню Манхэттена, передает «РИА Новости».

Video of smoke rising from the roof of a building in Manhattan after a helicopter made a hard landing on the roof and caught fire#Manhattan #NewYork pic.twitter.com/5QFgLUKu44 — CNW (@ConflictsW) June 10, 2019

СМИ сообщили о гибели человека. При этом губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что, по предварительным данным, жертв нет.

Телеканал NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что вертолет врезался в крышу 54-этажного офисного здания. Пожар на месте происшествия уже потушен.