ФСБ задержала экс-главу волгоградского СКР по подозрению в причастности к покушению на губернатора

Следственный комитет сообщил, что по делу о покушении на губернатора Волгоградской области был задержан бывший руководитель регионального управления СКР. В задержании принимали участие сотрудники ФСБ.

«В рамках планомерной работы по выявлению и пресечению противоправных действий среди сотрудников правоохранительных органов, в том числе в собственных рядах, Следственным комитетом России совместно с ФСБ России задержан экс-руководитель СУ СК России по Волгоградской области по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области», — говорится в сообщении СКР.

Речь идет о Михаиле Музраеве, передает «РИА Новости».

Напомним, что покушение произошло 16 ноября 2016 года. Пятеро человек проникли на территорию дома главы региона Андрея Бочарова. Один из злоумышленников попытался поджечь здание с помощью легковоспламеняющейся жидкости. По версии следствия, мотивом покушения стали попытки губернатора вернуть в муниципальную собственность земельные участки на городском рынке, которые незаконно приобрел Евгений Ремезов.