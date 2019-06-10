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Владимир Путин назначил нового посла в Сербии

18:32, 10.06.2019
Владимир Путин назначил нового посла в Сербии
Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин назначил нового посла в Сербии, им стал Александр Боцан-Харченко. Соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Указом Путин снял Александра Чепурина с данной должности.

Напомним, ранее посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев рассказал, что его деятельность будет направлена на углубление и достижение результативности в отношениях двух стран.

По словам дипломата, важно, чтобы взаимодействие между странами приносило миллионам граждан «достаток, комфорт, уверенность».

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