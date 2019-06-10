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Источник: шведский защитник Микаэль Викстранд перейдет в «Ак Барс»

16:42, 10.06.2019
Источник: шведский защитник Микаэль Викстранд перейдет в «Ак Барс»
Фото: YouTube

Защитник Микаэль Викстранд пополнит состав «Ак Барса», права на которого казанцы получили в результате обмена с «Локомотивом». Об этом на своей странице в Twitter сообщает шведский журналист Юхан Свенссон.

Сообщается, что 25-летний хоккеист может быть представлен уже в начале нынешней недели.

Последние четыре года Викстранд провел в составе шведского «Ферьестада». В прошлом сезоне игрок провел 47 игр регулярного чемпионата и набрал 20 (4+16) очков. В 14 встречах плей-офф игрок отдал две результативные передачи.

Викстранд является чемпионом мира в составе сборной Швеции и участником Олимпийских игр в Пхенчхане.

СпортХоккей Татарстан
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