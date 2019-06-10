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В Дрожжановском районе поселок Дачный остался без воды из-за высохших родников

15:33, 10.06.2019
В Дрожжановском районе поселок Дачный остался без воды из-за высохших родников
Фото: скриншот видео youtube.com

Жительница поселка Дачный Дрожжановского района Фарида Михайлова рассказала, что у нее нет воды с начала года. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

С ее слов, чтобы помыть или постирать, приходится бежать к соседям, потому что у них есть свой колодец. В доме Михайловой иногда дают воду, но по ночам. От поздних подъемов у женщины скачет давление. Жительница поселка уверяет, что такая ситуация во всем поселке, воды нет в лицее и детском саду. Нет ее и в администрации района, там отсутствие воды объясняют особенностями территории. Кроме того, из-за засушливой осени и жаркого лета родники, которые обеспечивали поселок водой, высохли.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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