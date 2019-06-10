Пять человек пострадали при столкновении фуры с колонной МЧС под Тулой
Пять сотрудников МЧС пострадали в результате ДТП с грузовиком и автомобильной колонной ведомства в Тульской области.
«В результате ДТП пострадали пять сотрудников МЧС. С травмами средней и легкой степени тяжести они направлены в больницу», — сообщили в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что авария произошла в тот момент, когда четыре автомашины из колонны совершили техническую остановку. При столкновении фуры с колонной МЧС повреждения получили два автомобиля ведомства. Они не могут продолжать движение, передает ТАСС.
Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что, по предварительным данным, виновником аварии является водитель большегруза, который уснул за рулем.
Ранее в Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с фурой.
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