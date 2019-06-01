В Адыгее пассажирский поезд загорелся после столкновения с фурой
Пассажирский поезд врезался в грузовик в Тахтамукайском районе Адыгеи.
Инцидент случился в субботу, 1 июня, на нерегулируемом железнодорожном переезде возле станции Шенджий. По предварительным данным, в результате столкновения КАМАЗа с поездом произошло возгорание одного из вагонов.
Машинист пытался применить экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и удара избежать не удалось, передает «РИА Новости».
Уточняется, что пострадал водитель большегруза. Причины ДТП в настоящее время устанавливаются.
Напомним, ранее в Иркутской области сошли с рельсов 29 вагонов с углем.Происшествия
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