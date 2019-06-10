Безналичная оплата в общественном транспорте Уфы заработает с 1 июля

Единая транспортная карта «Алга», позволяющая оплачивать проезд на безналичной основе, заработает в Уфе с 1 июля. Об этом заявил председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухаметьянов на оперативном совещании в правительстве РБ.

По его словам, стоимость проезда по ней будет дешевле, а также планируется внедрение нескольких тарифов.

На 1 сентября намечен запуск мобильного приложения, с помощью которого можно будет записать в телефон транспортную карту, удаленно пополнять и отслеживать ее баланс. Для считывания карты в транспорте будут установлены специальные терминалы.

Напомним, ранее сообщалось, что Башкирия выделит «Башавтотрансу» 611,2 млн рублей «антикризисной» поддержки.