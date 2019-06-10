Сотрудницу «Алросы» задержали за кражу 500 алмазов на миллионы долларов

Следственный комитет России и ФСБ задержали сотрудницу крупнейшей алмазодобывающей компании «Алроса» и двух ее сообщников за кражу более 500 алмазов и бриллиантов.



По версии следствия, сотрудница «Алросы» Елена Канунникова похищала алмазы, гражданин России и Грузии Владимир Табидзе был посредником, а россиянин Владимир Гординский отвечал за сбыт драгоценных камней.



Они было задержаны при попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью более 22 млн рублей.



В ходе обысков по адресам задержанных обнаружены около 500 необработанных природных алмазов общей массой более 2 000 карат и 11 бриллиантов на общую сумму более 3 млн долларов, более 2 млн долларов, 500 тыс. евро, а также ювелирная продукция, в том числе более 30 часов, инкрустированных бриллиантами, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.



Подозреваемые заключены под стражу по решению суда, следователи продолжают работу по выяснению всех обстоятельств деятельности преступной группы.



Напомним, что в прошлом году в Казани суд заочно арестовал колумбийца за кражу алмазов на 133 млн рублей.

