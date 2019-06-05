РЖД запустили первые «ароматные» вагоны в поездах

В России запущены первые вагоны с приятными запахами в поездах дальнего следования. Об этом рассказали в «дочке» РЖД — «Федеральной пассажирской компании».

Нововведение носит тестовый характер. Все ароматы, распыляемые по принципу холодной диффузии, гипоаллергенны и не наносят вред здоровью пассажиров. Каждое устройство программируется под нужную концентрацию аромата в помещении.

Для ароматизации коридорных зон вагонов выбран запах с цитрусовыми нотами, для туалетных комнат предусмотрены свежие и легкие ароматы, пишет «РИА Новости».

Данная услуга будет опробована в течение двух месяцев. После онлайн-опроса среди пассажиров руководство РЖД примет решение о внедрении ароматизации в другие поезда.

Напомним, ранее сообщалось, что онлайн-сервис РЖД займется поиском вещей, забытых в поездах.