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Дело Ивана Голунова передано для расследования в ГУ МВД по Москве

04:31, 09.06.2019

Дело журналиста-расследователя Ивана Голунова, отправленного под домашний арест по подозрению в причастности к распространению наркотиков, передано в Главное управление МВД по Москве.

Об этом со ссылкой на пресс-службу управления сообщает ТАСС.

Напомним, что сегодня Голунову уже было предъявлено обвинение. Суд направил журналиста издания «Медуза» под домашний арест.

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