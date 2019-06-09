Дело Ивана Голунова передано для расследования в ГУ МВД по Москве

Дело журналиста-расследователя Ивана Голунова, отправленного под домашний арест по подозрению в причастности к распространению наркотиков, передано в Главное управление МВД по Москве.

Об этом со ссылкой на пресс-службу управления сообщает ТАСС.

Напомним, что сегодня Голунову уже было предъявлено обвинение. Суд направил журналиста издания «Медуза» под домашний арест.