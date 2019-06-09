В поддержку Голунова выступили Улицкая, Oxxxymiron и Хаматова

Многие знаменитости выступили в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова. Видео записали Андрей Макаревич, Oxxxymiron, Чулпан Хаматова и другие.

Ролики издание опубликовало в своем телеграм-канале.

Рэпер Oxxxymiron заявил, что журналиста «жизненно необходимо освободить не только для него самого, его близких и его коллег, но и для всего общества и всей страны».

Макаревич назвал арест Голунова и обвинения в отношении журналиста «беспределом».

«Я хочу жить в стране, где нет страха, я не хочу бояться», — сказала в своем обращении Хаматова.

Свои ролики в поддержку расследователя записали также Людмила Улицкая, Noize MC, Юрий Шевчук, Борис Гребенщиков, Владимир Познер и другие.