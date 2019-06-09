В Казахстане проходят выборы президента

Сегодня в Казахстане проходят выборы президента. За пост главы государства борются семь кандидатов.

Почти 10 тысяч участков будут работать в стране и за границей, передает «Интерфакс». Большинство из них откроются для избирателей в 07:00 по времени казахстанской столицы (04:00 мск) и закроются в 20:00 (17:00 мск).

Фаворитом президентской гонки считается представитель партии власти «Нур Отан» Касым-Жомарт Токаев, назначенный президентом после ухода с поста Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, на пост претендуют Дания Еспаева, Толеутай Рахимбеков, Садыбек Тугел, Амангельды Таспихов, Жамбыл Ахметбеков и Амиржан Косанов.

Для победы в первом туре кандидат должен набрать более 50% голосов. Если ни один из кандидатов не наберет такого объема голосов, назначается второй тур, в котором будут участвовать два кандидата с наивысшим результатом.

Напомним, что в Казани тоже будет открыт избирательный участок. Граждане страны смогут проголосовать в генконсульстве Казахстана в столице РТ.