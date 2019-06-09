Туомас Саммельвуо: «В матче с США игроки действовали по нашей игровой философии»

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо подвел итоги матча против США, в котором его подопечные победили со счетом 3:0 (25:22, 25:19, 25:15). Встреча состоялась в рамках второго тура Лиги наций в Уфе.

— У нас одна цель — расти. Нужно играть с каждым матчем лучше. И сегодняшняя игра показала, что мы двигаемся вперед. Рад, что играли без перепадов. В первой партии искали уверенность и ритм игры, потом уже выглядели уверенно. Может, это не самая сильная сборная США, но со своей стороны мы сыграли очень ровно. Двигаемся дальше. Завтра нас ждет тяжелая игра с Италией.

— У сборной России выделялся блок. Игорь Филиппов отмечал, что благодаря хорошему разбору соперника…

— Игроки — молодцы. Они действовали по нашей игровой философии — смягчали, защищались, действовали сконцентрированно. Были и прямые очки блоком. Конечно, мы стараемся собирать максимум информации по каждому сопернику и тщательно готовимся ко всем матчам.

— Виктору Полетаеву пропуск игры с Португалией пошел на пользу?

— Вите, конечно, надо набрать физическую форму после чемпионата России. Стараемся помогать ему, чтобы он двигался дальше. У нас есть Денис Земченок, который отлично сыграл с Португалией. У нас есть возможность для замены.

— Итальянец Серджио Бузатто поет гимн России в вашем штабе. Бельгиец Витал Хейнен поет гимн Польши. Вы допускаете, что тоже будете петь гимн России?

— Это такой момент... Я даже не знаю, что прямо сейчас ответить.

— Матч собрал около восьми тысяч зрителей. Они заряжали эмоциями?

— Мы вместе делаем большой волейбольный праздник, это очень важно. Я видел много детей на трибунах. Может быть, уже завтра они скажут своим родителям: «Я хочу играть в волейбол». Мы играем, чтобы доставлять удовольствие болельщикам и влюблять людей в наш спорт, это тоже наша цель, — приводит слова Саммельвуо корреспондент «Реального времени» из Уфы.

Напомним, что матчи Лиги наций проходят в столице Башкортостана с 7 по 9 июня. Сборная России в пятницу обыграла Португалию (3:0), а в воскресенье сыграет с Италией. На минувшей неделе россияне провели первые матчи турнира, в которых уступили французам (1:3), а также обыграли японцев (3:1) и сербов (3:2).

