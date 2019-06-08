Российские волейболисты в Уфе обыграли команду США в матче Лиги наций

Сборная России одержала победу над командой США в пятом матче волейбольной Лиги наций.

Встреча прошла в Уфе и завершилась со счетом 3-0 (25:22, 25:19, 25:15) в пользу россиян. Следующую игру российские волейболисты проведут 9 июня в Уфе против сборной Италии.

В турнирной таблице предварительного раунда Лиги наций сборная России занимает пятое место. Впереди идут команды Франции, Бразилии, Ирана и Италии.

Ранее сообщалось, что в Казани, Уфе, а также в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Калининграде и Красноярске пройдут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужских команд.

