Ученые: недостаточный сон может привести к повышению артериального давления

Ученые из Аризонского университета пришли к выводу, что «неэффективный» и недостаточный ночной сон приводит к повышению показателей артериального давления.



Специалисты провели эксперимент с участием 300 человек в возрасте 21-70 лет, не жаловавшихся на проблемы с сердцем. Участники два дня носили специальный прибор, который измерял их артериальное давление. На ночь они надевали на запястье устройство, определявшее «эффективность» фаз сна и подсчитывавшее его количество.



В ходе эксперимента выяснилось, что у испытуемых, которые спали «хуже», на следующий день повышалось систолическое давление, сказано в пресс-релизе на сайте университета.

Ученые считают, что недостаток сна может привести к развитию гипертонической болезни, стрессу и снижению уровня инсулина.



Ранее медики рассказали, что картофель, бананы, томатный соус, апельсиновый сок и тунец помогают снизить артериальное давление.

