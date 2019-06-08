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Ученые: недостаточный сон может привести к повышению артериального давления

23:32, 08.06.2019
Ученые: недостаточный сон может привести к повышению артериального давления
Фото: pixabay.com

Ученые из Аризонского университета пришли к выводу, что «неэффективный» и недостаточный ночной сон приводит к повышению показателей артериального давления.

Специалисты провели эксперимент с участием 300 человек в возрасте 21-70 лет, не жаловавшихся на проблемы с сердцем. Участники два дня носили специальный прибор, который измерял их артериальное давление. На ночь они надевали на запястье устройство, определявшее «эффективность» фаз сна и подсчитывавшее его количество.

В ходе эксперимента выяснилось, что у испытуемых, которые спали «хуже», на следующий день повышалось систолическое давление, сказано в пресс-релизе на сайте университета.

Ученые считают, что недостаток сна может привести к развитию гипертонической болезни, стрессу и снижению уровня инсулина.

Ранее медики рассказали, что картофель, бананы, томатный соус, апельсиновый сок и тунец помогают снизить артериальное давление.

Общество
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