Медики назвали пять продуктов, помогающих снизить давление

Уменьшить проблемы с высоким давлением поможет диета, куда войдут богатые калием продукты.

По мнению медиков, оптимальным для рациона станут такие продукты, как картошка, бананы, томатный соус, апельсиновый сок и тунец. Они богаты калием и помогают почкам работать более эффективно, тем самым снижая артериальное давление, пишет британское издание Express.

Отмечается, что переизбыток калия тоже может оказаться вредным, поэтому употреблять данные продукты следует в меру.

Напомним, ранее врачи назвали самые полезные и вредные супы.