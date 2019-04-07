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Медики назвали пять продуктов, помогающих снизить давление

12:13, 07.04.2019
Медики назвали пять продуктов, помогающих снизить давление
Фото: pixabay.com

Уменьшить проблемы с высоким давлением поможет диета, куда войдут богатые калием продукты.

По мнению медиков, оптимальным для рациона станут такие продукты, как картошка, бананы, томатный соус, апельсиновый сок и тунец. Они богаты калием и помогают почкам работать более эффективно, тем самым снижая артериальное давление, пишет британское издание Express.

Отмечается, что переизбыток калия тоже может оказаться вредным, поэтому употреблять данные продукты следует в меру.

Напомним, ранее врачи назвали самые полезные и вредные супы.

Общество
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