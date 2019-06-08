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Минниханов: «Сабантуй был и остается для нас одним из самых радостных и долгожданных событий»

10:51, 08.06.2019 1
Минниханов: «Сабантуй был и остается для нас одним из самых радостных и долгожданных событий»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с праздником завершения полевых работ. Он подчеркнул, что Сабантуй на протяжении многих веков остается одним из самых радостных событий.

«В яркой палитре торжеств, которыми славится многонациональный Татарстан, Сабантуй традиционно занимает особое место. Зародившись как праздник завершения весенних полевых работ, он символизирует собой пробуждение земли, созидательный труд землепашца, приветливое радушие и щедрость нашего народа», — говорится в опубликованном на сайте президента РТ поздравлении.

Минниханов сравнил Сабантуй с родником, питающим самобытную культуру татарского народа.

Отдельно он отметил, что сегодня этот праздник становится местом встречи различных традиций и культур.

«Пусть же этот замечательный праздник сполна одарит нас прекрасным настроением, бодростью и оптимизмом! Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!» — завершает свое послание президент РТ.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:03
    Сабантуй уже превратили в показуху. Ради завлекаловки туристов "праздник плуга", посвященный окончанию посевной, готовы перенести хоть на август - ближе к уборочной
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