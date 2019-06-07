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Происшествия

В МВД Москвы рассказали об изъятии у Голунова кокаина

23:58, 07.06.2019
В МВД Москвы рассказали об изъятии у Голунова кокаина
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В полиции сообщили, что при обыске на квартире у журналиста «Медузы» Ивана Голунова было найдено более 5 граммов кокаина.

«При осмотре жилища задержанного — арендуемой квартиры на Вешняковской улице, в присутствии понятых полицейскими были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы. Исследованием установлено, что часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше 5 граммов», — сказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В полиции также подчеркнули, что информация о том, что при задержании сотрудники полиции якобы избили подозреваемого не соответствует действительности.

«К нему были допущены представители Общественной наблюдательной комиссии, которые зафиксировали отсутствие следов побоев у задержанного», — приводит сообщение пресс-службы «Интерфакс».

Напомним, что сегодня корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов был задержан в Москве по подозрению в попытке сбыта наркотиков.

Происшествия
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