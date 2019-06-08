В Татарстане ожидается переменная облачность и до +25°С

Сегодня, 8 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный.



Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от +8°С до +13°С. Максимальная температура днем — от + 20°С до +25°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха днем составит от +22°С до +24°С. В Набережных Челнах в дневные часы ожидается от + 20°С до +23°С.