Генпрокуратура предложила вернуть право на аресты без суда

Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил вернуться к модели советской прокуратуры, когда прокурор арестовывает и его решение обжалуют в суде.



«Надо кардинально менять роль прокуратуры в судопроизводстве. У нас судья с момента ареста вовлекается в отправление правосудия, у нас нет института следственных судей», — цитирует его ТАСС.

Ранее Чайка заявил, что бизнес в России остается под давлением правоохранительных органов.



По его словам, за 2018 год были отменены почти 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел и предъявлении бизнесменам обвинения. Любое из этих дел, как отметил Чайка, могло повлечь за собой длительные аресты, разрушенный бизнес, потерянные рабочие места.