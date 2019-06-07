Верховный суд Татарстана ликвидировал региональное отделение ПАРНАСа

Верховный суд Татарстана ликвидировал региональное отделение «Партии народной свободы» (ПАРНАС).

Исковое заявление подало Министерство юстиции РТ, сообщает «Интерфакс-Поволжье» со ссылкой на представителя суда.

Он не назвал причину, по которой судом было принято решение, указав, что судья огласил только резулятивную часть решения. До этого судом было вынесено решение о приостановлении деятельности партии в связи с выявленными нарушениями, они не были устранены.

Один из лидеров регионального отделения Марсель Шамсутдинов, комментируя решение суда, заявил, что оно принято в связи с предстоящими выборами в Госсовет Татарстана.

Напомним, в сентябре прошлого года Марсель Шамсутдинов ушел с поста председателя татарстанского отделения партии ПАРНАС.

