У осужденного экс-мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина арестовали имущество на 480 млн рублей

Суд арестовал имущество на 480 млн рублей, принадлежащее экс-мэру Нижнего Новгорода Олегу Сорокину, сообщает ТАСС.

Кроме того, следователями во время обыска в квартире Сорокина были изъяты денежные средства, в том числе в иностранной валюте, на общую сумму, превышающую 20 млн рублей. Сегодня Олег Сорокин был осужден за получение взятки и соучастие в похищении человека.

Напомним, ранее сообщалось, что Нижегородский районный суд приговорил бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина к 10 годам лишения свободы и штрафу в размере 460 млн рублей. Его признали виновным в получении взятки, а также соучастии в похищении и пытках человека, пишет ТАСС.