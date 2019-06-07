Аргентина и Бразилия намерены создать единую валюту
Власти Аргентины и Бразилии планируют создать единую валюту для сближения политических позиций двух государств.
Планы по созданию валюты анонсировали президент Бразилии Жаир Болсонару и министр экономики страны Паулу Гедес в ходе встречи с деловыми кругами Аргентины в Буэнос-Айресе.
Макроэкономический проект предполагает внедрение будущей валюты под названием «песо реал», составленного из наименований нынешних денежных единиц южноамериканских республик, пишет бразильская газета Globo.
Уточняется, что инициатива носит долгосрочный характер.
Напомним, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил российскому лидеру Владимиру Путину вести торговлю в рублях вместо «вражеских» долларов и евро.ОбществоВластьЭкономика
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