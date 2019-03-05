Лукашенко предложил Путину вести торговлю в рублях вместо «вражеских» долларов и евро

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложил президенту РФ Владимиру Путину перейти на 100 процентов торговли в российских рублях.



«Мы этого не боимся, но никто на это не идет. Значит, Россия отказывается от торговли с самым близким своим партнером в российских рублях, рассчитывая на твердую валюту — на «вражеские» доллары и евро», — сказал Лукашенко.

Он также добавил, что сегодня 80% взаимной торговли двух стран осуществляется в российских рублях.

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что его рассуждения о введении единой с Россией валюты были неверно интерпретированы как согласие на такой шаг.



«Если тебе предложили единый рубль, тогда ты можешь или соглашаться, или отвергать это. Ни мне, ни Беларуси этого никто не предлагал», — цитирует белорусского лидера «Белта».



Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил создание в Союзном государстве единой валюты.

«Это будет не российский или белорусский рубль, это будет наш общий рубль, если он будет», — сказал Лукашенко.

