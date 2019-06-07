В Башкирии мусульманская община не смогла через суд отобрать мечеть у экс-главы района

В Башкирии мусульманская религиозная организация «Махалля Ислам» не смогла отсудить у бывшего главы Иглинского района Ришата Исхакова здание мечети в селе Турбаслы.

О том, что здание принадлежит экс-чиновнику, прихожане узнали в 2018 году. «Махалля Ислам» попыталась через суд отобрать мечеть у Исхакова, утверждая, что он приобрел право собственности с нарушением закона, пишет «Коммерсант».

Изначально права на мечеть принадлежали застройщику — ООО «Уфаагрогаз». В 2008 году после банкротства компании здание перешло в собственность ООО «Акбердинский», аффилированного с семьей чиновника. Исхакову объект достался уже в 2013-м.

Сам он утверждает, что намерен в ближайшее время передать мечеть в собственность муниципалитета.