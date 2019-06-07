Nike, Adidas и Uniqlo планируют производить товары в России

Компании Nike, Adidas и Uniqlo хотят в ближайшем будущем локализовать производство в России. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его мнению, глобальным корпорациям выгодно располагать производство на территории РФ прежде всего с логистической точки зрения.

«Насколько мне известно, такие спортивные бренды, как Nike и Adidas хотят организовать [производство в России], а также японский бренд Uniqlo», — сказал Евтухов «РИА Новости».

Кроме того, Евтухов добавил, что сегодня в России шьется продукция для брендов Zara, Zara Home, Massimo Dutti S.A. и Oysho. Он подчеркнул, что товары с пометкой Made in Russia реализуются исключительно на внешнем рынке, тем самым увеличивая несырьевой экспорт продукции российского производства.

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