Le Monde: швейцарская разведка разоблачила российского шпиона

Спецслужбы Швейцарии раскрыли личность российского шпиона, причастного к кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году. Об этом сообщает французская газета Le Monde со ссылкой на источники.

Речь идет о гражданине России Сергее Желтикове. который в то время трудился в должности вице-консула в посольстве РФ в Марселе. По информации издания, он был частью передвижной группы ГРУ, действовавшей под дипломатическим прикрытием.

Уточняется, что Желтиков принимал участие в различных мероприятиях на территории Европы, в том числе он организовал приезд двух агентов для еще одной операции против федеральной лаборатории в Шпице в 2018 году.

Напомним, ранее сообщалось, что задержанный в Москве за шпионаж американец работал в компании, сотрудничавшей с КАМАЗом.