В Уфе начался ремонт Бирского тракта

С 7 июня в Уфе стартовали работы по реконструкции одного из самых масштабных участков этого года — Бирского тракта.

Протяженность объекта составляет 12 км. Первый этап предполагает фрезерование асфальтобетонного покрытия. После чего начнутся основные работы, в том числе ремонт тротуаров, укладка асфальта, нанесение разметки, рассказали в пресс-службе мэрии города.

Отмечается, что на данном участке дороги ремонт будет проводиться методом холодного «ресайклинга». Технология предполагает вторичное использование асфальтобетона в качестве основания с добавлением комплексного вяжущего — цемента и битумной эмульсии.

Работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется завершить до 25 октября текущего года.

Напомним, ранее сообщалось, что компания из Татарстана займется реконструкцией части трассы М-7 в Башкирии за 5,57 млрд рублей.