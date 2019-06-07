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В Татарстане ожидается переменная облачность и до +24°С

04:34, 07.06.2019
В Татарстане ожидается переменная облачность и до +24°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 7 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь. Днем без осадков. Ветер северо-западный умеренный.

Минимальная температура воздуха ночью по республике составит от +7 до +12°С. Максимальная температура днем — от +19 до +24°С, сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Казани температура воздуха днем составит от +21°С до +24°С. В Набережных Челнах в дневные часы ожидается от +19°С до +22°С.

Общество Татарстан
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