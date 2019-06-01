В Роспотребнадзоре рассказали о схемах обмана клиентов в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.

Специалисты свердловского управления ведомства выявили множество нарушений прав потребителей при проверке в точках продаж автомобилей, которую провели после многочисленных жалоб.

В ходе проверки обнаружилось, что сотрудники автосалона выдали тайному покупателю памятку с заведомо завышенной суммой кредита и ложными сведениями о доходе, которые надо сообщить банку. При этом до подписания кредитного договора поступал звонок от «сотрудника банка», который сообщал о перечислении денег автосалону, хотя такие операции не проводились.

Кроме того, среди распространенных обманов в ведомстве указали заниженную в рекламе стоимость авто, обещание низкой ставки по кредиту, отказ от показа машины, запрос кредита у банка на более высокую сумму, затягивание с подписанием договора и подмену марки или модели автомобиля, передает «Российская газета».

Ранее сообщалось, что в соцсетях появились мошенники, похищающие денежные средства с мобильных счетов у подростков с помощью обмана.

