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Минприроды РФ назвало возможные сроки отказа от пластиковой посуды

17:11, 06.06.2019
Минприроды РФ назвало возможные сроки отказа от пластиковой посуды
Фото: pixabay.com

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин в интервью РБК заявил, что можно было бы попробовать отказаться от пластиковой посуды за пять лет, то есть вводить ограничения по 20% в год, если «это будет безболезненно».

По его словам, он против «революционных движений» и за эволюцию.

«От использования пластика нужно уходить, не нужно делать из этого трагедии», — отметил Кобылкин.

Ранее сообщалось, что, по мнению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в ближайшей перспективе Россия не откажется полностью от пластиковой посуды.

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