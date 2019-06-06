Минприроды РФ назвало возможные сроки отказа от пластиковой посуды

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин в интервью РБК заявил, что можно было бы попробовать отказаться от пластиковой посуды за пять лет, то есть вводить ограничения по 20% в год, если «это будет безболезненно».

По его словам, он против «революционных движений» и за эволюцию.

«От использования пластика нужно уходить, не нужно делать из этого трагедии», — отметил Кобылкин.

Ранее сообщалось, что, по мнению министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, в ближайшей перспективе Россия не откажется полностью от пластиковой посуды.