В России может появиться «отцовский капитал»
Комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства в докладе предложила ввести новую субсидию, которая будет выплачиваться при появлении третьего ребенка. Она будет называться «отцовский капитал».
Получить субсидию можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке.
Как пишут «Известия», «отцовский капитал» не будет исключать материнский — он станет дополнительной мерой финансовой поддержки. Выплата многодетным отцам будет сопоставима с маткапиталом — 453 тыс. рублей.
Реализацию проекта предполагается начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила продлить программу материнского капитала как минимум до 2025 года.Общество
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