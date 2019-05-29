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В России может появиться «отцовский капитал»

01:34, 29.05.2019
В России может появиться «отцовский капитал»
Фото: publicdomainpictures.net

Комиссия Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства в докладе предложила ввести новую субсидию, которая будет выплачиваться при появлении третьего ребенка. Она будет называться «отцовский капитал».

Получить субсидию можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке.

Как пишут «Известия», «отцовский капитал» не будет исключать материнский — он станет дополнительной мерой финансовой поддержки. Выплата многодетным отцам будет сопоставима с маткапиталом — 453 тыс. рублей.

Реализацию проекта предполагается начать с Дальнего Востока, Калининградской области, Севастополя и Крыма.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила продлить программу материнского капитала как минимум до 2025 года.

Общество
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