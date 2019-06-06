Гендиректор Mail.ru рассказал об особенностях сделки с Alibaba по созданию «АliExpress Россия»

Гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев рассказал, почему так затянулась сделка Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), «МегаФона», Mail.ru Group и китайской Alibaba Group Джека Ма. Стоимость проекта по созданию совместного предприятия в РФ оценивают в $2 млрд.

По словам руководителя Mail.ru, сделка стала одной из самых «непростых и умных» в области интернета. Он добавил, что сложность структурирования всех соглашений оказалась «крайне высока».

«Речь шла о детальной процедуре реструктуризации двух больших бизнесов — «АliExpress Россия» и Pandao», — сообщил Добродеев в интервью «Коммерсанту».

Главным успехом переговоров гендиректор Mail.ru Group назвал то, что «АliExpress Россия» будет отдельной самостоятельной компанией, а не филиалом одной из сторон.

«На корпоративном уровне будет создан совет директоров, где большинство мест получат представители российских акционеров. На уровне менеджмента будут два генеральных директора: один — с российской стороны, другой — с китайской», — раскрыл подробности управления компанией Добродеев.

Напомним, что накануне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила создание СП РФПИ), «МегаФона», Mail.ru Group и китайской Alibaba Group.