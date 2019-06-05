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ФАС разрешила Alibaba, «Мегафону», Mail.ru Group и РФПИ создать совместное предприятие

10:59, 05.06.2019
ФАС разрешила Alibaba, «Мегафону», Mail.ru Group и РФПИ создать совместное предприятие
Фото: commons.wikimedia.org / Rico Shen

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство о создании совместного предприятия (СП) Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba, Mail.ru Group и «Мегафона».

По информации источника «РИА Новости», о закрытии сделки будет объявлено 5 июня — во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

Напомним, что в сентябре 2018 года Alibaba Group, «Мегафон», Mail.ru Group и Российский фонд прямых инвестиций договорились создать совместное предприятие в России. Предполагается, что компания будет работать во всех сегментах электронной коммерции, включая трансграничные и местные рынки, а также розничную торговлю.

ОбществоВластьБизнес
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