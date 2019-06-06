Fiat Chrysler отозвал предложение о слиянии с Renault

Автомобильный концерн Fiat Chrysler Automobiles N.V. (FCA) заявил об отзыве своего предложения о слиянии с французским автопроизводителем Renault.

Одной из причин отказа от продолжения переговоров называется то, что сейчас во Франции нет политических условий для успешной реализации подобного слияния, говорится в официальном сообщении FCA.

Предполагалось, что Fiat Chrysler предложил Renault полное слияние на равных. В результате такой сделки каждый участник могу получить долю в 50% в новом бизнесе. Планировалось создание альянса с капитализацией 37 млрд долларов и мощностями по выпуску почти 9 млн автомобилей в год.

Напомним, ранее глава Fiat Chrysler ушел в отставку из-за ухудшения состояния здоровья.