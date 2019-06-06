Хабиров примет участие в ПМЭФ-2019

Врио главы Башкирии Радий Хабиров примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

Руководитель региона возглавил официальную делегацию республики. Хабиров побывает на форуме «Формируя повестку устойчивого развития», энергетической панельной сессии, а также выступит на деловой дискуссии «Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход».

В рамках ПМЭФ планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве с регионами и различными предприятиями, среди которых «Роснефть», «Росатом», КАМАЗ, RAILGO и другие, уточнили в пресс-службе администрации РБ.

На форуме будет организована выставочная экспозиция, посвященная Башкирии.

Напомним, вчера президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ. Форум начнется сегодня, 6 июня, и продлится до 8 июня.