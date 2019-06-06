ФБР рассекретило документы, связанные со снежным человеком

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало «досье на снежного человека», датируемое 1976 годом.

Согласно документу, в тот год Питер Берн, намеревающийся доказать существование йети, убедил ФБР провести анализ 15 неопределенных волос и ткани, которые могли относиться к снежному человеку.

В результате выяснилось, что образцы принадлежали представителю семейства оленевых, передает CNBC.

Отмечается, что ФБР впервые занималось расследованием, связанным с доказательством существования снежного человека.

В настоящее время 93-летний Берн не оставляет попытки доказать, что снежный человек существует. За время своего исследование ему удалось обнаружить следы йети в Гималаях, где были зафиксированы пять пальцев на ногах.

Напомним, ранее в Следственном комитете РФ назвали причину гибели группы Дятлова на Урале в 1959 году.