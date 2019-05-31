ЦБ отозвал лицензию у «Кемсоцинбанка»

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кемеровского социально-инновационного банка (АО «Кемсоцинбанк»).

Регулятор выявил, что в кредитной организации проводились «схемные» операции, направленные на искусственное поддержание собственного капитала. Также банк скрывал реальное финансовое положение, что в результате привело к полной утрате капитала.

Кроме того, «Кемсоцинбанк» имел дробную структуру собственности с признаками номинального владения акциями в интересах третьих лиц.

В настоящее время в банке назначена временная администрация.

«Кемсоцинбанк» является участником системы страхования вкладов. По величине активов кредитная организация занимала 320-е место в банковской системе России.

Напомним, ранее Центробанк обнаружил вывод активов из тольяттинского «РТС-Банка».