Лавров: США предлагали провести второй референдум в Крыму

Госсекретарь США Джон Керри предлагал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову провести еще один референдум по поводу присоединению Крыма к России.



«Не открою большого секрета, в апреле 2014 года мне об этом говорил госсекретарь США Джон Керри: «Все понятно. Все произошло так, как хотел крымский народ. Но для порядка проведите еще один референдум». С какой стати? Если вам все понятно, зачем еще раз гонять людей на какое-то голосование?», — сказала Лавров в интервью РБК.

Он выразил надежду, что Керри не обидится на него за эти слова

«Он тоже опубликовал в своих мемуарах некоторые секреты из наших с ним разговоров», — заметил глава МИД.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский, будучи еще кандидатом на пост, заявил, что полуостров был и остается в составе Украины. Он также считает недействительными итоги референдума 2014 года.