Бывший президент Украины Леонид Кучма стал представителем страны в контактной группе по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего украинского лидера Леонида Кучму представителем страны в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Как сообщает «Страна.ua», заседание группы состоится в Минске уже 5 июня.

«У нашей группы уже есть конкретные предложения. У нас нет многих лет для прекращения войны. И я бы хотел, чтобы эти предложения были с понятными сроками выполнения того или иного пункта», — сказал Зеленский.

Сам Кучма отметил, что «не мог не согласиться с таким предложением».

Кучма уже состоял в контактной группе по Донбассу, но 28 сентября 2018 года покинул ее.