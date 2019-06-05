Костин допустил увеличение номинальной стоимости акций ВТБ

Глава ВТБ Андрей Костин считает номинальную стоимость акций банка завышенной. На годовом собрании акционеров он допустил увеличение номинала.

«Я думаю, рано или поздно мы это сделаем. Очень низкий номинал акций, конечно, не очень удобно работать. Что касается облигаций, мы тоже посмотрим. Изменение номинала — это очень правильно», — передает слова Костина ТАСС.

Банкир также не исключил выкуп «префов» в будущем. Но это будет возможно только при наличии соответствующего объема капитала, добавил глава ВТБ.

Уставный капитал ВТБ составляет 651,034 млрд рублей и разделен на обыкновенные и привилегированные акции номиналом 0,01 рубля, а также привилегированные акции второго типа номиналом 0,1 рубля.

Крупнейшими акционерами банка являются Агентство по страхованию вкладов, Росимущество и Минфин РФ.

Ранее Костин отреагировал на предложение Банка России запретить госбанкам приобретать другие кредитные организации. В ответ он предложил ограничить для ЦБ срок владения санируемыми банками.