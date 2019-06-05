Выборы депутатов Госсовета Татарстана шестого созыва состоятся 8 сентября 2019 года

Выборы депутатов Государственного совета Республики Татарстан шестого созыва назначены на 8 сентября 2019 года. Соответствующее постановление было принято сегодня на заседании парламента.



Согласно положениям Избирательного кодекса республики, днем голосования на выборах в органы государственной власти является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий. В 2019 году второе воскресенье сентября приходится на 8 сентября, передает пресс-служба Госсовета РТ.

Ранее стало известно, что дата выборов депутатов Госсовета Татарстана будет назначена на заседании парламента 5 июня.



На сегодняшней сессии Госсовета РТ также стало известно, что министр связи и информатизации РТ Роман Шайхутдинов стал вице-премьером, а его место займет глава Альметьевского района Айрат Хайруллин.

