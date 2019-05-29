Дату выборов депутатов Госсовета Татарстана назначат на заседании парламента 5 июня

На 48-м заседании Государственного совета Татарстана, которое состоится 5 июня, парламентарии утвердят дату проведения выборов депутатов Госсовета республики шестого созыва. Такое решение было принято сегодня на заседании президиума парламента.



Днем голосования на выборах в государственные органы власти Татарстана является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий. В 2019 году такая дата приходится на 8 сентября, сообщается на сайте Госсовета РТ.

На предстоящем заседании Госсовета РТ депутаты рассмотрят 28 вопросов, внесенных в повестку дня. Среди них — 13 республиканских законопроектов. Также на заседании планируется заслушать отчет о работе Счетной палаты Татарстана в 2018 году.



Напомним, что 26 мая в Татарстане прошло предварительное голосование «Единой России» для отбора кандидатов от партии в депутаты Госсовета республики. Сегодня в татарстанском отделении «Единой России» огласили итоги праймериз.

