В Казани отремонтировали 132 участка по «Карте убитых дорог»

В Казани девять из десяти дорог, которые набрали максимальное количество голосов в интерактивном проекте «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», были капитально отремонтированы.

На городскую карту было добавлено 538 дорог, а также собрано более 20 тысяч голосов. В итоге организаторы проекта выбрали приоритетные улицы для ремонта. Больше всего горожане просили отремонтировать следующие улицы: Магистральная, Академика Кирпичникова, Ахтямова, Аметьевская и Лево-Булачная.

Всего на карте в Казани отмечены 366 участков, из которых 132 отремонтированы, 46 стоят в планах ремонта.

«Самое главное отличие Казани от других городов, это почти 100% попадание в результат на просьбы граждан», — приводятся на сайте проекта слова координатора проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александра Васильева.

Напомним, ранее Казань вошла в топ-5 городов России с самыми качественными дорогами.