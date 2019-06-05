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В России предложили ввести новый вид алиментов

09:45, 05.06.2019
В России предложили ввести новый вид алиментов
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей, которые находятся в разводе, обеспечивать детей собственным жильем.

В законопроекте, который опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, сказано, что ребенка должны признать нуждающимся в жилье или улучшении жилищных условий.

Право на алименты сможет получить семья, у которой нет пригодной для жизни недвижимости и финансов, позволяющих ее приобрести. Сам алиментщик должен быть признан трудоспособным.

Также законопроектом предлагается ввести норму, по которой размер неустойки по алиментам может быть снижен судом. При этом будет учитываться материальное и семейное положение должника по алиментам.

Ранее «Реальное время» писало, что за прошлый год судебные приставы Татарстана взыскали долгов по алиментам на сумму 1,3 млрд рублей.

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