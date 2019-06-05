В России предложили ввести новый вид алиментов
Министерство юстиции РФ предложило обязать родителей, которые находятся в разводе, обеспечивать детей собственным жильем.
В законопроекте, который опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов, сказано, что ребенка должны признать нуждающимся в жилье или улучшении жилищных условий.
Право на алименты сможет получить семья, у которой нет пригодной для жизни недвижимости и финансов, позволяющих ее приобрести. Сам алиментщик должен быть признан трудоспособным.
Также законопроектом предлагается ввести норму, по которой размер неустойки по алиментам может быть снижен судом. При этом будет учитываться материальное и семейное положение должника по алиментам.
Ранее «Реальное время» писало, что за прошлый год судебные приставы Татарстана взыскали долгов по алиментам на сумму 1,3 млрд рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым